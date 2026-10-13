Twili a Aktie 32729038 / US90138F1021
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Twilio A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Twilio A-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Twilio A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.58 USD. Bei einem Twilio A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.799 Twilio A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Twilio A-Aktie auf 282.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 508.56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +408.56 Prozent.
Twilio A war somit zuletzt am Markt 44.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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