S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Twilio A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Twilio A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.58 USD. Bei einem Twilio A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.799 Twilio A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Twilio A-Aktie auf 282.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 508.56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +408.56 Prozent.

Twilio A war somit zuletzt am Markt 44.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch