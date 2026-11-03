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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Twilio A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Twilio A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Twilio A-Anteile an diesem Tag bei 136.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.735 Twilio A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (207.60 USD), wäre das Investment nun 152.53 USD wert. Damit wäre die Investition 52.53 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Twilio A belief sich zuletzt auf 31.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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