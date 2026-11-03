S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Twilio A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Twilio A-Anteile an diesem Tag bei 136.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.735 Twilio A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (207.60 USD), wäre das Investment nun 152.53 USD wert. Damit wäre die Investition 52.53 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Twilio A belief sich zuletzt auf 31.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch