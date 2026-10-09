Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 09.10.2025 wurden Trimble Navigation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Trimble Navigation-Aktie bei 79.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126.279 Trimble Navigation-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’557.77 USD, da sich der Wert einer Trimble Navigation-Aktie am 08.10.2026 auf 59.85 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 24.42 Prozent.
Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich jüngst auf 13.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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