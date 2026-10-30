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|Trimble Navigation-Performance im Blick
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Trimble Navigation-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27.55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 362.976 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 23’716.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137.17 Prozent angewachsen.
Trimble Navigation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trimble Navigation
Analysen zu Trimble Navigation
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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