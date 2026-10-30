S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Trimble Navigation-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27.55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 362.976 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 23’716.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137.17 Prozent angewachsen.

Trimble Navigation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch