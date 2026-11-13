S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Trimble Navigation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.82 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, befänden sich nun 24.498 Trimble Navigation-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (55.83 USD), wäre die Investition nun 1’367.71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.77 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Trimble Navigation zuletzt 12.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch