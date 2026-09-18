S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Trimble Navigation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Trimble Navigation-Aktie bei 52.12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191.865 Trimble Navigation-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 57.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’999.62 USD wert. Mit einer Performance von +10.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Trimble Navigation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch