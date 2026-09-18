Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trimble Navigation-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Trimble Navigation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Trimble Navigation-Aktie bei 52.12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191.865 Trimble Navigation-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 57.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’999.62 USD wert. Mit einer Performance von +10.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Trimble Navigation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trimble Navigation
Analysen zu Trimble Navigation
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGrosser Verfallstag: SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.