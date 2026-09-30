S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransDigm Group von vor einem Jahr bedeutet

Am 30.09.2025 wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’318.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.759 TransDigm Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TransDigm Group-Papiere wären am 29.09.2026 834.43 USD wert, da der Schlussstand 1’099.79 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 16.56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransDigm Group belief sich zuletzt auf 61.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch