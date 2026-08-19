S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TransDigm Group-Anteile bei 589.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.696 TransDigm Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 2’093.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’233.78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 109.30 Prozent gleich.

Am Markt war TransDigm Group jüngst 68.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch