TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende TransDigm Group-Anlage?
|
26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in TransDigm Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransDigm Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 284.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.122 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 1’192.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41’886.77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 318.87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 66.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu TransDigm Group IncShs
Analysen zu TransDigm Group IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.