S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransDigm Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 284.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.122 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 1’192.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41’886.77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 318.87 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 66.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch