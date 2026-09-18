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Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067

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Tractor Supply-Performance 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tractor Supply von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tractor Supply-Aktien gewesen.

Tractor Supply
26.85 CHF -0.45%
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Heute vor 5 Jahren wurden Tractor Supply-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41.43 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.136 Tractor Supply-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tractor Supply-Aktie auf 32.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 792.14 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 17.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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