S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Tractor Supply-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.45 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Tractor Supply-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 253.460 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 33.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’457.95 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 15.42 Prozent.

Der Tractor Supply-Wert an der Börse wurde auf 17.10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch