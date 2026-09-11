Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Tractor Supply-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 11.09.2023 wurde die Tractor Supply-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.297 Tractor Supply-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23.01 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Tractor Supply eine Marktkapitalisierung von 17.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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