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Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067

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Tractor Supply-Investmentbeispiel 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tractor Supply von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Tractor Supply-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Tractor Supply
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Tractor Supply-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 731.422 Tractor Supply-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 22’995.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 129.96 Prozent zugenommen.

Tractor Supply wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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