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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen TKO GROUP-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem TKO GROUP-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TKO GROUP-Papier bei 78.32 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TKO GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 127.681 TKO GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’000.26 USD, da sich der Wert einer TKO GROUP-Aktie am 17.11.2026 auf 187.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.00 Prozent vermehrt.
Der TKO GROUP-Wert an der Börse wurde auf 13.79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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