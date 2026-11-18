Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem TKO GROUP-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TKO GROUP-Papier bei 78.32 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TKO GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 127.681 TKO GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’000.26 USD, da sich der Wert einer TKO GROUP-Aktie am 17.11.2026 auf 187.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.00 Prozent vermehrt.

Der TKO GROUP-Wert an der Börse wurde auf 13.79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch