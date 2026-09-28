S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TJX Cos von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TJX Cos-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142.694 TJX Cos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’558.79 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 25.09.2026 auf 130.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.59 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TJX Cos belief sich zuletzt auf 142.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch