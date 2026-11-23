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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TJX Cos-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in TJX Cos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der TJX Cos-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das TJX Cos-Papier bei 70.95 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die TJX Cos-Aktie investiert hat, hat nun 14.094 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TJX Cos-Aktie auf 139.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’967.86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TJX Cos bezifferte sich zuletzt auf 152.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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