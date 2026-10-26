S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der TJX Cos-Aktie statt. Zum Handelsende stand das TJX Cos-Papier an diesem Tag bei 65.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.531 TJX Cos-Aktien. Die gehaltenen TJX Cos-Aktien wären am 23.10.2026 222.04 USD wert, da der Schlussstand 145.06 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 122.04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TJX Cos eine Börsenbewertung in Höhe von 159.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch