Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Thermo Fisher Scientific-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Thermo Fisher Scientific-Aktie an diesem Tag 147.85 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.764 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’124.59 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 11.09.2026 auf 609.82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 312.46 Prozent.
Alle Thermo Fisher Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 224.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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