S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Thermo Fisher Scientific-Aktie an diesem Tag 147.85 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.764 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’124.59 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 11.09.2026 auf 609.82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 312.46 Prozent.

Alle Thermo Fisher Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 224.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch