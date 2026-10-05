Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thermo Fisher Scientific-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Thermo Fisher Scientific-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Thermo Fisher Scientific-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Thermo Fisher Scientific-Papier an diesem Tag 571.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.749 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Thermo Fisher Scientific-Aktien wären am 02.10.2026 1’145.00 USD wert, da der Schlussstand 654.80 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.50 Prozent angezogen.
Thermo Fisher Scientific wurde am Markt mit 242.35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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