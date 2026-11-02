S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 636.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.718 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’955.67 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 30.10.2026 auf 697.00 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’955.67 USD entspricht einer Performance von +9.56 Prozent.

Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258.13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch