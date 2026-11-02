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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Thermo Fisher Scientific-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 636.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.718 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’955.67 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 30.10.2026 auf 697.00 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’955.67 USD entspricht einer Performance von +9.56 Prozent.
Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258.13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc
Analysen zu Thermo Fisher Scientific Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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