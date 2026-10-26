S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Thermo Fisher Scientific-Anteile an diesem Tag 440.16 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.272 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 673.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’530.85 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +53.09 Prozent.

Thermo Fisher Scientific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 248.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch