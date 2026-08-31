S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren eingebracht

Thermo Fisher Scientific-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Thermo Fisher Scientific-Papier an diesem Tag 557.10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.950 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’168.19 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Papiers am 28.08.2026 auf 622.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.68 Prozent gesteigert.

Thermo Fisher Scientific wurde am Markt mit 230.27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch