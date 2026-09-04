The Trade Des a Aktie 33717137 / US88339J1051
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Trade Desk A von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen The Trade Desk A-Investment gewesen.
Am 04.09.2025 wurde die The Trade Desk A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.926 The Trade Desk A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29.06 USD, da sich der Wert eines The Trade Desk A-Anteils am 03.09.2026 auf 15.09 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 29.06 USD entspricht einer negativen Performance von 70.94 Prozent.
Jüngst verzeichnete The Trade Desk A eine Marktkapitalisierung von 6.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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