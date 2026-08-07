The Trade Des a Aktie 33717137 / US88339J1051
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Trade Desk A von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen The Trade Desk A-Investment gewesen.
Am 07.08.2025 wurde die The Trade Desk A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 88.33 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 113.212 The Trade Desk A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’000.45 USD, da sich der Wert eines The Trade Desk A-Anteils am 06.08.2026 auf 17.67 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 2’000.45 USD entspricht einer negativen Performance von 80.00 Prozent.
Jüngst verzeichnete The Trade Desk A eine Marktkapitalisierung von 8.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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