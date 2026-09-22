The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Investoren gebracht.
The Mosaic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Mosaic-Aktie betrug an diesem Tag 33.43 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 299.133 The Mosaic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’200.12 USD wert. Mit einer Performance von -28.00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von The Mosaic bezifferte sich zuletzt auf 7.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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