S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 06.10.2021 wurden The Mosaic-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 38.36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 26.069 The Mosaic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (21.29 USD), wäre das Investment nun 555.01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44.50 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von The Mosaic betrug jüngst 6.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch