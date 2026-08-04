The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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|Lukratives The Mosaic-Investment?
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der The Mosaic-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das The Mosaic-Papier an diesem Tag 41.24 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.248 The Mosaic-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 528.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47.11 Prozent eingebüsst.
The Mosaic war somit zuletzt am Markt 7.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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