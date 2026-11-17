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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie gebracht.
Am 17.11.2025 wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Mosaic-Aktie betrug an diesem Tag 24.52 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40.783 Anteilen. Die gehaltenen The Mosaic-Anteile wären am 16.11.2026 865.82 USD wert, da der Schlussstand 21.23 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 865.82 USD, was einer negativen Performance von 13.42 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von The Mosaic belief sich zuletzt auf 6.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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