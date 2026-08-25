S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor einem Jahr eingebracht

Die The Mosaic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33.13 USD wert. Bei einem The Mosaic-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.184 The Mosaic-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 724.42 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 24.08.2026 auf 24.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.56 Prozent verringert.

Der The Mosaic-Wert an der Börse wurde auf 7.77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch