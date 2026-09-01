The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen The Mosaic-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die The Mosaic-Aktie bei 39.85 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in The Mosaic-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 250.941 The Mosaic-Aktien. Die gehaltenen The Mosaic-Anteile wären am 31.08.2026 6’052.70 USD wert, da der Schlussstand 24.12 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 39.47 Prozent verkleinert.
The Mosaic wurde am Markt mit 7.50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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