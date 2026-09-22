S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die The Cigna Group Registered-Aktie bei 201.99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investierten, hätten nun 0.495 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 274.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.88 Prozent vermehrt.

The Cigna Group Registered war somit zuletzt am Markt 72.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch