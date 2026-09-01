The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen The Cigna Group Registered-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127.64 USD. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.783 The Cigna Group Registered-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (276.08 USD), wäre die Investition nun 216.30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 116.30 Prozent gesteigert.
The Cigna Group Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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