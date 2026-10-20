The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 214.76 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in The Cigna Group Registered-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.656 The Cigna Group Registered-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’389.92 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 19.10.2026 auf 298.50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.99 Prozent angewachsen.
Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 79.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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