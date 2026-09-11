S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.030 Texas Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Instruments-Aktie auf 258.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’560.66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56.07 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Texas Instruments bezifferte sich zuletzt auf 238.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch