S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Texas Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68.98 USD. Bei einem Texas Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.450 Texas Instruments-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 392.36 USD, da sich der Wert einer Texas Instruments-Aktie am 24.09.2026 auf 270.65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 392.36 USD, was einer positiven Performance von 292.36 Prozent entspricht.

Texas Instruments wurde am Markt mit 249.28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch