S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Texas Instruments-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Texas Instruments-Anteile 69.75 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143.369 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Instruments-Aktie auf 266.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’213.62 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +282.14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Texas Instruments eine Marktkapitalisierung von 239.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch