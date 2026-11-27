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|Profitabler Texas Instruments-Einstieg?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Texas Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Texas Instruments-Papier an diesem Tag 165.35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0.605 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 270.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.40 USD wert. Das entspricht einem Plus von 63.40 Prozent.
Alle Texas Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 246.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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