Heute vor 1 Jahr wurden Texas Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Texas Instruments-Papier an diesem Tag 165.35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0.605 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 270.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.40 USD wert. Das entspricht einem Plus von 63.40 Prozent.

Alle Texas Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 246.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch