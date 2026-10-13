Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tesla-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Tesla-Papiers betrug an diesem Tag 435.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Tesla-Papier investiert hätte, hätte er nun 22.941 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 378.03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’672.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.28 Prozent.
Der Marktwert von Tesla betrug jüngst 1.51 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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