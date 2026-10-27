S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Tesla-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tesla-Aktie an diesem Tag 345.95 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.891 Tesla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 1’132.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 391.62 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’132.00 USD entspricht einer Performance von +13.20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tesla eine Marktkapitalisierung von 1.55 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch