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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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Lukrative Tesla-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Tesla-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Tesla
293.88 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 244.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Tesla-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40.867 Tesla-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (367.95 USD), wäre das Investment nun 15’036.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.37 Prozent angewachsen.

Tesla war somit zuletzt am Markt 1.38 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
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