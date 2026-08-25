S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Tesla-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 238.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.191 Tesla-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’462.55 USD, da sich der Wert einer Tesla-Aktie am 24.08.2026 auf 348.95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 46.26 Prozent gleich.

Tesla markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch