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|Rentable Teradyne-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Teradyne-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24.68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teradyne-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.052 Teradyne-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 939.63 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 16.11.2026 auf 231.90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 839.63 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Teradyne belief sich jüngst auf 38.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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