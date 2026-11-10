S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Teradyne-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Teradyne-Aktie bei 142.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70.418 Teradyne-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’322.72 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Anteils am 09.11.2026 auf 246.00 USD belief. Mit einer Performance von +73.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Teradyne einen Börsenwert von 33.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch