S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen

Teradyne-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Teradyne-Anteile an diesem Tag bei 20.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.778 Teradyne-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 1’743.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364.90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’643.43 Prozent zugenommen.

Teradyne war somit zuletzt am Markt 58.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch