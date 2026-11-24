Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Teradyne-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 165.97 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Teradyne-Aktie investierten, hätten nun 6.025 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’406.94 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Anteils am 23.11.2026 auf 233.51 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Teradyne belief sich zuletzt auf 32.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch