Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 18.08.2021 wurden Teradyne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 114.01 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87.712 Teradyne-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’868.52 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Anteils am 17.08.2026 auf 443.14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 288.69 Prozent angewachsen.
Teradyne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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