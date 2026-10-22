S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 446.16 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teledyne Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 22.413 Teledyne Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Anteile wären am 21.10.2026 14’122.74 USD wert, da der Schlussstand 630.10 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 14’122.74 USD, was einer positiven Performance von 41.23 Prozent entspricht.

Insgesamt war Teledyne Technologies zuletzt 29.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch