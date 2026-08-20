S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 403.63 USD. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.775 Teledyne Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 648.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’069.92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +60.70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 30.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch