Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Teledyne Technologies-Einstieg?
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Teledyne Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 403.63 USD. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.775 Teledyne Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 648.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’069.92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +60.70 Prozent.
Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 30.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teledyne Technologies Inc.
Analysen zu Teledyne Technologies Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.