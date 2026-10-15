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Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050

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Rentable Teledyne Technologies-Investition? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teledyne Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Teledyne Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Teledyne Technologies
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Heute vor 3 Jahren wurden Teledyne Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Teledyne Technologies-Anteile bei 404.58 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Teledyne Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.472 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’505.02 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 14.10.2026 auf 608.90 USD belief. Damit wäre die Investition um 50.50 Prozent gestiegen.

Teledyne Technologies war somit zuletzt am Markt 28.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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