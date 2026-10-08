S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Teledyne Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 588.01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.170 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 604.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102.74 USD wert. Mit einer Performance von +2.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 28.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch