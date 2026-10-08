Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teledyne Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Teledyne Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 588.01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.170 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 604.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102.74 USD wert. Mit einer Performance von +2.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 28.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teledyne Technologies Inc.
Analysen zu Teledyne Technologies Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.